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Здоров'я

Універсальний пісний прийом їжі, який можна використовувати на сніданок, обід чи вечерю

Тетяна ФіалковаТетяна Фіалкова

Універсальний пісний прийом їжі, який можна використовувати на сніданок, обід чи вечерю

Складні вуглеводи – червоний рис, буряк, сира морква.

Білки – тофу, конопляне чищене насіння, насіння, горіхи, тушкований шпинат.

Жири для жовчного – олія оливкова, авокадо, насіння, кедрові горішки.

Клітковина для кишечника - буряк, червонокачанна капуста, морква, стручки цибулі.

Гіркощі для стимуляції жовчного – стручки цибулі, спеції.

Антиоксиданти – лимонний сік, червонокачанна капуста, буряк, морква.

Джерело:instagram.com

Здоров'я