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Універсальний пісний прийом їжі, який можна використовувати на сніданок, обід чи вечерю
Складні вуглеводи – червоний рис, буряк, сира морква.
Білки – тофу, конопляне чищене насіння, насіння, горіхи, тушкований шпинат.
Жири для жовчного – олія оливкова, авокадо, насіння, кедрові горішки.
Клітковина для кишечника - буряк, червонокачанна капуста, морква, стручки цибулі.
Гіркощі для стимуляції жовчного – стручки цибулі, спеції.
Антиоксиданти – лимонний сік, червонокачанна капуста, буряк, морква.