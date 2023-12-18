Розумний будинок та мінімалізм: які елементи інтер‘єру будуть в тренді у 2024 році

Сучасні люди все більше цінують комфорт і затишок у своєму житлі. Тому актуальні тренди інтер'єру зосереджені на цих аспектах.

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Про це пише Радіотрек.

Естетичний мінімалізм

Цей тренд не втрачає своєї популярності вже кілька років. Його цінують за простоту, функціональність і естетичність.

У 2024 році мінімалізм буде ще більш вишуканим і комфортним. Дизайнери рекомендують використовувати в інтер'єрі натуральні матеріали, теплі відтінки і затишні текстильні елементи.

Екологічний стиль

Цей тренд також буде актуальним у 2024 році. Люди все більше усвідомлюють важливість екології і хочуть, щоб їхнє житло було гармонійним з природою.

У моді будуть предмети інтер'єру з перероблених матеріалів, рослинні принти і відтінки, натуральні оздоблювальні матеріали.

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Розумний будинок

Технологічний прогрес не стоїть на місці, і все більше людей хочуть, щоб їхнє житло було розумним. Смарт будинки дозволяють автоматизувати багато побутових процесів, що робить життя більш комфортним і зручним.

У 2024 році будуть популярними такі розумні технології, як:

Автоматичні системи опалення та кондиціонування

Розумні освітлювальні системи

Системи відеоспостереження

Система безпеки

Системи контролю доступу

Ці тренди дозволять створити в своєму домі стильний, комфортний і затишний інтер'єр, який відповідає сучасним вимогам.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити свій інтер‘єр дорожчим.

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