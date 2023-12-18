Розумний будинок та мінімалізм: які елементи інтер‘єру будуть в тренді у 2024 році
Сучасні люди все більше цінують комфорт і затишок у своєму житлі. Тому актуальні тренди інтер'єру зосереджені на цих аспектах.
Про це пише Радіотрек.
Естетичний мінімалізм
Цей тренд не втрачає своєї популярності вже кілька років. Його цінують за простоту, функціональність і естетичність.
У 2024 році мінімалізм буде ще більш вишуканим і комфортним. Дизайнери рекомендують використовувати в інтер'єрі натуральні матеріали, теплі відтінки і затишні текстильні елементи.
Екологічний стиль
Цей тренд також буде актуальним у 2024 році. Люди все більше усвідомлюють важливість екології і хочуть, щоб їхнє житло було гармонійним з природою.
У моді будуть предмети інтер'єру з перероблених матеріалів, рослинні принти і відтінки, натуральні оздоблювальні матеріали.
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Розумний будинок
Технологічний прогрес не стоїть на місці, і все більше людей хочуть, щоб їхнє житло було розумним. Смарт будинки дозволяють автоматизувати багато побутових процесів, що робить життя більш комфортним і зручним.
У 2024 році будуть популярними такі розумні технології, як:
- Автоматичні системи опалення та кондиціонування
- Розумні освітлювальні системи
- Системи відеоспостереження
- Система безпеки
- Системи контролю доступу
Ці тренди дозволять створити в своєму домі стильний, комфортний і затишний інтер'єр, який відповідає сучасним вимогам.
Нагадаємо, ми вже писали, як зробити свій інтер‘єр дорожчим.
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