Покращить стан шкіри та позбавить від синців: як правильно користуватись патчами

Патчі під очі – справжній феномен сучасної б'юті-індустрії. Їм приписують чудодійні властивості: від розгладження зморшок до освітлення темних кіл. Але чи дійсно вони такі ефективні? І як правильно використовувати патчі, щоб отримати максимум користі?

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Розібратись з цим допоможе лікар-косметолог Ганна Кравчук.

Що таке патчі під очі?

Патчі – це тканинні або гідрогелеві накладки, просочені активними компонентами. Їх дія спрямована на покращення стану шкіри в зоні навколо очей, де вона особливо тонка і чутлива.

Які проблеми вирішують патчі?

Набряки: патчі з кофеїном, екстрактом кінського каштану або винним екстрактом покращують мікроциркуляцію та дренаж, знімаючи набряки та освітлюючи темні кола.

Зморшки: антивікові патчі з гіалуроновою кислотою, колагеном,ретинолом або пептидами розгладжують зморшки, роблячи шкіру більш пружною.

Сліди втоми: патчі з антиоксидантами та вітамінами (E, C, коензим Q10) борються з вільними радикалами,оновлюючи шкіру та надаючи їй сяйва.

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Кому підходять патчі під очі?

Патчі підходять жінкам віком від 25 до 45 років, які прагнуть покращити стан шкіри навколо очей. Їх можна використовувати курсом 2-3 рази на тиждень.

Як правильно використовувати патчі?

Очистіть шкіру обличчя від макіяжу та забруднень. Вийміть патчі з упаковки за допомогою лопатки. Нанесіть патчі на область під очима,вузьким боком до носа. Залиште на 15-25 хвилин (згідно з інструкцією на упаковці). Зніміть патчі та легкими рухами вбийте залишки рідини в шкіру. Нанесіть крем для зони навколо очей.

Деякі важливі моменти:

Не використовуйте патчі щодня, це може призвести до подразнення.

Не тримайте патчі на шкірі довше, ніж рекомендує виробник.

Зберігайте відкриту упаковку патчів у холодильнику.

Не використовуйте патчі повторно.

Перед застосуванням патчів зробіть тест на алергічну реакцію.

Як підібрати патчі під очі?

При виборі патчів зверніть увагу на склад активних компонентів:

Набряки: кофеїн, екстракт кінського каштану, винний екстракт.

Зморшки: гіалуронова кислота,колаген, ретинол, пептиди.

Сліди втоми: антиоксиданти, вітаміни E, C, коензим Q10.

Ефект від патчів:

Від якісних патчів, які підходять саме вам, ви помітите результат після першого застосування:

Освітлення шкіри.

Зняття набряків.

Підтяжка шкіри.

Блиск і свіжість у зоні навколо очей.

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