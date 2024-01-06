Покращують роботу мозку: 5 ароматів, які позитивно впливають на когнітивні функції

Нейробіологи з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (UCLA) виявили, що когнітивні функції мозку можуть бути значно покращені за допомогою ароматерапії. У дослідженні, яке тривало 6 місяців, учасники дихали певними ефірними маслами дві години на добу під час сну.

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Про це пише Радіотрек.

Дослідники виявили, що когнітивні функції учасників, які дихали ефірними маслами, покращилися на 226%. Це включало покращення пам'яті, прийняття рішень та інших когнітивних функцій.

У дослідженні використовувалися такі ефірні масла:

Лаванда

М'ята

Евкаліпт

Розмарин

Апельсин

Ці ефірні масла мають різні властивості, які можуть сприяти покращенню когнітивних функцій. Наприклад, лаванда має заспокійливу дію, а м'ята - тонізуючу. Евкаліпт і розмарин можуть покращити концентрацію і увагу, а апельсин - підняти настрій.

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Вчені вважають, що виявлений зв'язок між нюхом та когнітивними функціями може бути використаний для розробки нових методів лікування старечої деменції.

Нагадаємо, експерти назвали напій з протираковими властивостями.

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