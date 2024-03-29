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Покращує роботу імунної системи та бореться з камінням у нирках: чому варто регулярно пити березовий сік

Ціхоцька Марія

Покращує роботу імунної системи та бореться з камінням у нирках: чому варто регулярно пити березовий сік

Березовий сік - це не просто освіжаючий напій, а й справжня комора вітамінів та мікроелементів. Він багатий на кальцій, натрій, залізо, а також вітаміни групи B, C і PP. Завдяки своєму унікальному складу березовий сік має цілющий вплив на організм людини. Про це пише Радіотрек.

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Ось лише деякі його корисні властивості:

  • Покращує роботу імунної системи: завдяки високому вмісту вітаміну C березовий сік допомагає організму боротися з інфекціями та вірусами.
  • Сприятливо впливає на роботу шлунково-кишкового тракту: сік нормалізує кислотність шлунка, покращує травлення та перистальтику кишечника.
  • Має сечогінну дію: березовий сік допомагає виводити з організму токсини, шлаки і зайву рідину.
  • Покращує обмін речовин: сік стимулює метаболізм, що може допомогти в боротьбі з зайвою вагою.
  • Зміцнює волосся і нігті: завдяки вмісту вітамінів і мінералів березовий сік робить волосся і нігті більш міцними і здоровими.
  • Покращує загальний стан організму: березовий сік допомагає при втомі, апатії, весняному авітамінозі.

Важливо пам'ятати:

  • Березовий сік не можна вживати людям з цукровим діабетом, алергією на березу, а також з гострими захворюваннями нирок і сечовивідних шляхів.
  • Перед вживанням березового соку рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Як правильно пити березовий сік:

  • Найкраще пити свіжозібраний сік.
  • Рекомендується починати з невеликих кількостей - 100-200 мл на день, поступово збільшуючи дозу до 1-2 літрів на день.
  • Пити березовий сік краще за 30 хвилин до їжі.
  • Зберігати сік в холодильнику не більше 2-3 діб.

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