Покращує роботу імунної системи та бореться з камінням у нирках: чому варто регулярно пити березовий сік

Березовий сік - це не просто освіжаючий напій, а й справжня комора вітамінів та мікроелементів. Він багатий на кальцій, натрій, залізо, а також вітаміни групи B, C і PP. Завдяки своєму унікальному складу березовий сік має цілющий вплив на організм людини. Про це пише Радіотрек.

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Ось лише деякі його корисні властивості:

Покращує роботу імунної системи: завдяки високому вмісту вітаміну C березовий сік допомагає організму боротися з інфекціями та вірусами.

завдяки високому вмісту вітаміну C березовий сік допомагає організму боротися з інфекціями та вірусами. Сприятливо впливає на роботу шлунково-кишкового тракту: сік нормалізує кислотність шлунка, покращує травлення та перистальтику кишечника.

сік нормалізує кислотність шлунка, покращує травлення та перистальтику кишечника. Має сечогінну дію: березовий сік допомагає виводити з організму токсини, шлаки і зайву рідину.

Покращує обмін речовин: сік стимулює метаболізм, що може допомогти в боротьбі з зайвою вагою.

сік стимулює метаболізм, що може допомогти в боротьбі з зайвою вагою. Зміцнює волосся і нігті: завдяки вмісту вітамінів і мінералів березовий сік робить волосся і нігті більш міцними і здоровими.

завдяки вмісту вітамінів і мінералів березовий сік робить волосся і нігті більш міцними і здоровими. Покращує загальний стан організму: березовий сік допомагає при втомі, апатії, весняному авітамінозі.

Важливо пам'ятати:

Березовий сік не можна вживати людям з цукровим діабетом, алергією на березу, а також з гострими захворюваннями нирок і сечовивідних шляхів.

Перед вживанням березового соку рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Як правильно пити березовий сік:

Найкраще пити свіжозібраний сік.

Рекомендується починати з невеликих кількостей - 100-200 мл на день, поступово збільшуючи дозу до 1-2 літрів на день.

Пити березовий сік краще за 30 хвилин до їжі.

Зберігати сік в холодильнику не більше 2-3 діб.

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