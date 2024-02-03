Покращує не тільки здоров'я, а й настрій: Вчені назвали корисний фрукт, який варто додати в щоденний раціон

Цей зелений, пухнастий фрукт не лише смачний, але й неймовірно корисний. Дослідження показали, що вживання ківі може поліпшити ваш настрій і життєвий тонус вже через кілька днів!

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Вчені з Університету Отаго в Новій Зеландії провели дослідження, в якому люди з низьким рівнем вітаміну С щодня їли два ківі, приймали добавку вітаміну С або плацебо.

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Ківі також багатий на інші вітаміни та мінерали, такі як вітамін Е, калій, магній і клітковина. Він також є хорошим джерелом антиоксидантів, які можуть допомогти захистити ваш організм від пошкоджень, викликаних вільними радикалами.

Ті, хто їли ківі, відчули значне поліпшення настрою та життєвої сили вже через 4 дні! Ефект тривав протягом кількох тижнів, досягаючи піку через 14-16 днів.

Вчені вважають, що це пов'язано з високим вмістом вітаміну С, фолієвої кислоти та калію в ківі. Ці поживні речовини відіграють важливу роль у роботі мозку та нервової системи.

Професор Тамлін Коннер, співавтор дослідження, говорить: "Наші результати показують, що ківі може бути ефективним і доступним способом поліпшити психічне благополуччя. Це гарне нагадування, що те, що ми їмо, може мати великий вплив на наше самопочуття."

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