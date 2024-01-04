'Україномовний' чи 'українськомовний': Телеведучий пояснив, як правильно казати

Чимало людей не знають, як правильно назвати передачу українською мовою, або людину, яка послуговується українською. Часто виникає помилка між словами "україномовний" та "українськомовний".

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Телеведучий і коуч з риторики Максим Прудеус пояснив, що лише один з цих варіантів правильний, і це "українськомовний". Про це він розповів у своєму відео.

"Мова – українська, отже людина, яка нею послуговується – є українськомовною. Ви ж не називаєте людей, які знають російську "росіємовними", правда?" – зазначив Прудеус.

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Він додав, що так само неправильно і вживати слова "англомовний" та "чехомовний". Натомість правильно говорити – "англійськомовний", "чеськомовний" тощо

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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