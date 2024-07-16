Прикрасять сад та не вимагають багато догляду: топ-6 найкращих сортів плетистих троянд

Мрієте про сад, потопаючий у пишних квітах? Зверніть увагу на плетисті троянди! Ці невибагливі красуні стануть справжньою окрасою будь-якого вертикального озеленення, а їхнє рясне цвітіння подарує вам незабутні емоції. Про це пише zahid.net.

"Apple Blossom" ("Яблуневий цвіт")

Ця троянда, мов ніжна хмара з рожево-кремових квітів, стане справжньою королевою вашого саду. Її міцні кущі, що сягають 3-5 метрів у висоту, рясно цвітуть одноразово, наповнюючи повітря ніжним фруктовим ароматом. "Apple Blossom" невибаглива до догляду, стійка до хвороб та морозу, чудово підходить для декорування арок, пергол, парканів та будівель.

"Ghislaine de Feligonde"

Ця троянда стане окрасою будь-якої опори, досягаючи 3-4 метрів у висоту та 2 метрів у ширину. Її пластичні пагони можна легко формувати, а квітування триває довго, майже безперервно, радуючи двома хвилями пишних квітів. "Ghislaine de Feligonde" витривала, стійка до хвороб, швидко наростає, невибаглива до морозів та не колюча. Єдиний нюанс - зрізання відцвілих квітів, які самостійно не опадають.

"Veilchenblau"

Ця троянда зачаровує ніжними квітами 3-4 см в діаметрі з ароматом конвалії. Пурпурові бруньки розпускаються в кінці весни - на початку літа, утворюючи пухкі грона з 10-30 квітів. З віком квіти набувають попелясто-фіолетового відтінку. "Veilchenblau" цвіте довго, переливаючись усіма відтінками фіолетового. Ця троянда може виростати до 3-6 метрів, а в сприятливих умовах - до 10 метрів. Вона добре переносить бідні грунти, спеку та напівтінь, де цвітіння буде пишнішим, а колір - глибшим. Сорт схильний до захворювань.

"New Dawn"

Цей кущ виростає до 3 метрів і більше, легко обвиваючи та декоруючи будь-яку опору. На сонячних місцях у спеку квіти швидко вигорають до білого кольору, а в прохолодну погоду зберігають рожевий відтінок довше. "New Dawn" - це здоровий, потужний та витривалий сорт, один з найпопулярніших у світі.

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"Red Parfume"

Цей крупноквітковий рамблер цвіте двічі на сезон великими червоними квітами до 10-12 см в діаметрі. Квіти мають класичну форму, духмяні та довго тримаються на кущі. "Red Parfume" виростає до 3-4 метрів, має пластичні, але міцні пагони. Сорт може вражатися борошнистою росою під осінь.

"Poul Noel"

Ця троянда цвіте однією з перших, маючи довгі витончені пагони, які легко направляти, надаючи їм потрібну форму. "Poul Noel" може виростати до 3,5 метрів у висоту та 2 метрів у ширину. Рожеві з жовтим відтінком квіти 5-6 см в діаметрі зібрані в невеликі китиці. Перше цвітіння рясне, потім протягом сезону з'являються поодинокі квіти. Може вражатись борошнистою росою під осінь.

Нагадаємо, ми вже писали, як виростити величезні та гарні троянди.

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