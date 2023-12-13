Українці зможуть спостерігати найкрасивіший зорепад: коли дивитись

У середині грудня українці зможуть побачити пік одного з найкрасивіших зорепадів року: метеорного потоку Гемініди. Він відбудеться між пізнім вечором 13 грудня і досвітніми годинами 14-го.

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Як повідомляє Science Alert, у місці з чистим небом без світлового забруднення можна буде побачити до 120 метеорів на годину. Гемініди унікальні тим, що джерелом метеорного дощу є не комета, а астероїд.

Він відомий як 3200 Фаетон і був відкритий ще 1985 року. Він рухається орбітою, яка доставляє його до Сонця ближче, ніж Меркурій, а потім знову віддаляє за орбіту Марса.

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Кожної середини грудня матеріал астероїда перетинає орбіту Землі, породжуючи метеорний потік Гемініди. Гемініди названі на честь сузір'я Близнюків, яке є їх радіантом, тобто точкою, з якої "зірки, що падають", виходять на небі.

Щоб побачити зорепад, необхідно подивитися на нічне небо близько другої години ночі. У цей час Близнюки повинні бути високо над горизонтом.

Щоб повною мірою насолодитися видовищем, необхідно дати своїм очам близько 20 хвилин, щоб звикнути до темряви ночі.

Нагадаємо, раніше вчені довели, що супутник Землі – Місяць має тверде металеве ядро.

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