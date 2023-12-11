На українців чекає примусова мобілізація: пояснення полковника

Полковник запасу та експерт Центру оборонних стратегій, Віктор Кевлюк висловив свою скептичну думку щодо можливості ефективного впровадження добровільного рекрутингу громадян у Збройні сили України.

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За словами експерта в інтерв'ю "BBC News Україна", українці, які бажали добровільно приєднатися до армії, вже вчинили це, і він ставить під сумнів ефективність подальшого добровільного мобілізаційного заходу.

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Кевлюк, який у 2014 році керував мобілізацією військовозобов'язаних на заході України, висловив своє розуміння ситуації, зазначивши, що Збройним силам зараз необхідні піхотинці, а не фахівці в галузі інформаційних технологій чи інших сфер.

"Яка ймовірність того, що айтівець вибере собі професію штурмовика? ЗСУ зараз потрібні піхотинці. Цю війну виграє піхота, а не айтівці", – зазначив він.

Полковник підкреслив, що Конституцією України передбачено обов'язок захисту вітчизни, і цей обов'язок несе примус.

"А обов'язок передбачає примус. Якщо держава не хоче примусово забезпечити захист самої себе, то вона врешті програє війну", – зазначив Кевлюк.

Висловивши своє ставлення до добровільного рекрутингу, експерт зазначив, що цей підхід "ніяк не розв'яже проблеми Збройних сил і абсолютно не покращить ситуацію".

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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