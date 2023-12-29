ukr
Русский
Здоров'я

Загрожують здоров‘ю: які речі категорично не можна тримати у спальні

Ціхоцька Марія

Загрожують здоров‘ю: які речі категорично не можна тримати у спальні

Спальня - це місце для відпочинку та сну. Щоб цей процес був максимально комфортним, потрібно прибрати з кімнати зайві речі, які відволікають увагу та створюють несприятливий мікроклімат.

Про це пише Радіотрек.

Читайте також: Як розмістити меблі в будинку, щоб організувати простір функціонально

Ось список речей, які краще прибрати зі спальні:

  • Декоративні подушки. Вони незручні для сну, а також можуть стати джерелом бактерій, якщо їх не прибирати на ніч.
  • Кошик для сміття. Відходи від догляду за тілом краще одразу викидати, щоб вони не накопичувалися та не поширювали неприємний запах.
  • Кошик для білизни. Білизна, яка чекає на прання, може стати джерелом неприємних запахів та пилу. Краще тримати її у ванній кімнаті.
  • Дрібний декор. Іграшки, статуетки, сувеніри та інші дрібниці можуть відволікати увагу та заважати заснути.
  • Техніка. Комп'ютер, телевізор, а також інші гаджети створюють шум та світло, які перешкоджають здоровому сну.
  • Дзеркало. Дзеркало навпроти ліжка може відбивати світло та створювати відчуття небезпеки.

Нагадаємо, ми вже писали, у яких кольорах оформити маленьку спальню.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

Здоров'яСуспільство