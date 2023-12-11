Вдала альтернатива чорному: дизайнери назвали колір, який робить будь-який образ розкішним

Коко Шанель змінила стандарти, зробивши чорний колір популярним серед жінок у 1930-х роках. Вона навчила носити вбрання чорного кольору, зруйнувавши стереотип, що чорний – колір трауру.

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Про це пише Радіотрек.

Хоча маленька чорна сукня стала символом стилю, зараз багато жінок мають в гардеробі безліч чорних речей, що може робити їхні образи монотонними і нудними.

Як заміну чорного кольору, дизайнери радять розглянути шоколадний відтінок. Він не лише вдало замінить чорний, а й додасть тепла та розкіші вашому образу. Шоколадний колір асоціюється з загадковістю, стабільністю, впевненістю та надійністю. Цей відтінок гармонійно поєднується з більшістю кольорів, але виглядає трошки м'якше і спокійніше, ніж чорний.

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У поєднанні з нейтральними відтінками, такими як чорний, беж та сірий, він створює елегантні образи. Шоколадний колір можна також стильно поєднати з червоними відтінками, гарячими помаранчевими та жовтими кольорами. Також він чудово виглядає зі світло-блакитним, теракотовим чи зеленим, додаючи контрасту та привертаючи увагу. Також можна експериментувати з металевими відтінками, такими як срібло, золото або мідь, що чудово гармоніюють із теплим шоколадом та додають образу стильності та неординарності.

Нагадаємо, ми вже писали, які кольори роблять образ дорожчим.

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