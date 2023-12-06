Удача від вас відвернеться: Чому не можна шити перед довгою дорогою

Століття тому кожна подорож вимагала великої уваги і була сповнена ризиків. Хоча сучасні швидкості та розширені транспортні можливості значно полегшили маневрування, дороги залишаються місцем для неприємних несподіванок.

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Традиційні прикмети, пов'язані з подорожами, існують і донині, нагадуючи нам про зв'язок із минулим, повідомляє Ukr.Media. Як і наші предки, ми уникаємо повернень за невеликими забутими речами та готуємося до тривалого вояжу, роздумуючи над тим, що може чекати на тих, хто вишиває чи пришиває ґудзик перед виїздом.

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Одна з загальних прикмет стверджує, що якщо ви взяли голку і нитку перед подорожжю, то фортуна вам відвертається. Шиття завжди пов'язане із зав'язуванням вузлів. Якщо це робиться перед поїздкою, кожен вузол може символізувати перешкоду на вашому шляху. Під час маніпуляцій із голкою та ниткою легко заплутатися. Якщо це стається перед виїздом в дорогу, є велика ймовірність заблукати.

Традиційно вважалося, що для молодої дівчини шиття довгою ниткою може віддалити судженого. Проте, якщо це робити перед виходом з дому, можна навіть не зустріти свою долю, яка, мабуть, знаходиться подалі від вашого оселі.

Важливий виняток з правила не шити перед подорожжю пов'язаний із дирками на одязі. Їх слід обов'язково зашити, щоб не втратити удачу під час подорожі.

Іноді здається, що є ситуації, коли потрібно допомогти голкою та ниткою перед виходом. У такому разі для нейтралізації можливих поганих наслідків слід шити мовчки або, ще краще, трошки приглушити мову буквально. Якщо хтось шиє щось на вас, вам слід узяти в рот шматочок нитки.

Нагадаємо, ми розповідали, що деякі предмети можуть притягувати удачу та благополуччя.

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