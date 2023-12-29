Науковець розповів, який суп треба їсти щоранку, щоб прожити довше
Мінестроне – це традиційний італійський суп, який готується з різноманітних овочів, таких як морква, селера, цибуля, картопля, квасоля, помідори, зелень. Він є не лише смачним і ситним, але й дуже корисним.
Ден Бюттнер, американський науковий співробітник National Geographic, володар трьох рекордів Гіннеса з їзди на велосипеді на витривалість і автор бестселерів за версією New York Times з довголіття, стверджує, що для того, щоб довго жити, потрібно правильно снідати. А саме, щодня їсти тарілку гарячого овочевого супу мінестроне.
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Чим корисний овочевий суп?
Мінестроне містить багато клітковини рослинного походження, яка необхідна для нормального функціонування травної системи. Також у ньому є багато вітамінів і мінералів, які важливі для здоров'я всього організму.
Овочевий суп – це відмінне джерело клітковини, яка допомагає:
- Зміцнити травну систему
- Знизити рівень холестерину
- Зменшити ризик розвитку серцево-судинних захворювань
- Знизити ризик розвитку деяких видів раку
- Зміцнити імунітет
Овочевий суп також є хорошим джерелом вітамінів і мінералів, таких як:
- Вітаміни групи В: важливі для енергетичного обміну, нервової системи та шкіри
- Вітамін С: важливий для імунної системи, здоров'я шкіри та загоєння ран
- Вітамін А: важливий для зору, здоров'я шкіри та імунної системи
- Калій: важливий для регуляції кров'яного тиску
- Магній: важливий для здоров'я серця, нервової системи та м'язів
Як готувати мінестроне
Рецепт мінестроне може бути різним, але в основі його завжди лежать овочі. Ось один із варіантів приготування цього супу:
Інгредієнти:
- 1 цибулина
- 2 морквини
- 2 стебла селери
- 1 картопля
- 1 банка консервованої квасолі
- 1 банка консервованих помідорів
- 1 л овочевого бульйону
- Сіль і перець за смаком
Приготування:
- Наріжте цибулю, моркву і селера дрібними кубиками.
- Картоплю наріжте кубиками середнього розміру.
- У великій каструлі нагрійте оливкову олію і обсмажте цибулю, моркву і селера до м'якості.
- Додайте картоплю, квасолю, помідори і бульйон.
- Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть 20-25 хвилин, або доки картопля не буде готова.
- Приправте сіллю і перцем за смаком.
Мінестроне можна подавати з грінками, тертим сиром або сметаною.
Поради щодо приготування мінестроне
- Для приготування мінестроне можна використовувати будь-які овочі, які вам подобаються. Наприклад, можна додати капусту, кабачки, баклажани, болгарський перець або стручкову квасолю.
- Якщо ви хочете, щоб суп був більш насиченим, можна додати в нього м'ясо або птицю.
- Щоб суп був більш ароматним, можна додати в нього лавровий лист, орегано або базилік.
- Мінестроне можна приготувати заздалегідь і зберігати в холодильнику або морозилці.
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