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Науковці встановили шокуючі подробиці про смерть шаманки, яка померла 9 тисяч років тому (фото)

Билім Олена

Науковці встановили шокуючі подробиці про смерть шаманки, яка померла 9 тисяч років тому (фото)

Археологічна знахідка в Бад-Дюрренберзі (Німеччина) допомогла вченим краще зрозуміти життя жінок-шаманів у мезоліті.

У 1934 році під час будівельних робіт у курортних садах Бад-Дюрренберга були виявлені останки жінки, яка померла близько 9 тис. років тому. Вона була похована в сидячому положенні, а в її ногах лежали рештки немовляти. У могилі також було знайдено безліч артефактів, які свідчать про те, що жінка була важливою фігурою у своєму суспільстві, пише Live Science.

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Науковці встановили шокуючі подробиці про смерть шаманки, яка померла 9 тисяч років тому (фото)

Спочатку вчені припустили, що жінка була шаманкою. Однак вони не змогли визначити, ким їй доводилося поховане поряд маля і подробиці про її особистість.

У 2023 році вчені з Німеччини провели генетичне дослідження останків жінки та дитини. Результати дослідження показали, що жінка та дитина були родичами четвертого чи п’ятого ступеня.

Науковці встановили шокуючі подробиці про смерть шаманки, яка померла 9 тисяч років тому (фото)

Дослідження також показало, що жінка мала відносно темний колір обличчя, темне пряме волосся та блакитні очі. Ця комбінація була досить поширеною серед мисливців-збирачів із Західної Європи.

Генетичні дослідження також дозволили вченим краще зрозуміти життя жінки-шамана. Вони виявили, що вона мала аномалії в хребті, які могли призвести до ністагму, тобто мимовільного руху очних яблук. Ця незвичайна особливість могла сприйматися як дивовижна, і якщо вона була запроваджена навмисно, вона могла посилити або навіть виправдати її роль шамана.

Це дослідження дає новий погляд на життя жінок-шаманів у мезоліті. Воно показує, що вони були важливими членами свого суспільства і що їхня роль була складнішою, ніж вважалося раніше.

Нагадаємо, давні люди з людських черепів робили собі чаші для пиття.

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