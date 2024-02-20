Вчені зробили неймовірне відкриття у найглибшій точці океану: моторошна знахідка свідчить про близьку катастрофу

Історія нашої планети налічує приголомшливі 4,5 мільярда років, тим часом як історія людства охоплює лише крихітні 200 тисяч років. З геологічної перспективи це зовсім невеликий проміжок часу.

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Проте за цей короткий період люди встигли полишити свої сліди буквально на кожному куточку Землі – навіть у найглибших океанічних западинах. Наприклад, у 2020 році дослідники відкрили новий вид у Маріанській западині й назвали його на честь пластику, знайденого в його шлунку. Про це повідомляє видання IFLScience

У 2023 році мікропластик було виявлено у системі печер, куди люди не мали доступу останні 30 років.

На превеликий жаль, сьогодні науковці знаходять ознаки людської присутності скрізь, куди б не пішли. За словами американського географа та океанолога, доктора Дона Райта, під час експедиції до найглибшої точки Світового океану дослідники виявили щось вкрай несподіване.

Найглибша частина океану міститься в південній частині Маріанської западини й відома як Безодня Челленджера. Її глибина сягає приблизно 10 935 метрів. Для спуску в цю точку команда скористалася дистанційно керованим апаратом.

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Те, що вони там побачили, було вкрай неприємним.

На глибині 10 900 метрів доктор Райт та його колеги виявили сміття – пивну пляшку з етикеткою. Цей предмет подолав неймовірно тривалий шлях, перш ніж опинитися на дні океану, і на ньому навіть збереглася етикетка!

На думку Райта, подібна знахідка свідчить про сумну реальність – людські "артефакти" усе частіше трапляються там, куди сама людина поки неспроможна дістатися.

Нагадаємо, вчені виявили на Капрі частину оздоблення німфея імператора Тиберія.

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