Вчені зробили унікальне відкриття про виникнення життя на Землі

Американські науковці розробили модель еволюції хімічного складу комети Гейла-Боппа, що дає нове розуміння можливого походження життя як на Землі, так і в космосі.

За матеріалами Space, комета Гейла-Боппа (C/1995 O1), виявлена у 1995 році, вважається однією з найяскравіших комет в історії спостережень. Про це пише видання Space.

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На основі багаторічних спостережень дослідники проаналізували еволюцію хімічного складу комети. Розроблена ними модель демонструє, як в надрах комети могли формуватися та зберігатися органічні молекули - потенційні попередники життя на Землі.

Дослідження показало, що крижане ядро комети, яке складається з води, газів, пилу та каміння, містить складні органічні сполуки: формамід, метилформіат, етиленгліколь, метанол та ацетонітрил. Ці речовини могли відіграти ключову роль у виникненні земного життя.

Хоча вчені не можуть однозначно стверджувати, що комети були джерелом життєво необхідних органічних молекул на Землі, нова модель вказує на таку можливість. Більше того, дослідження припускає, що ці органічні сполуки могли утворитися ще до формування нашого Сонця.

Нагадаємо, археологи знайшли в Іспанії площу епохи Древнього Риму.

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