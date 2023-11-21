Вчені відповіли скільки кави на день треба пити для поліпшення роботи мозку
Дослідження підтверджує, що вживання значної кількості кави може позитивно впливати на роботу мозку. Науковці вивчили мозок понад 2 тис. осіб у віці від 45 до 74 років, порівнюючи чотири групи людей за кількістю випитих чашок кави щоденно.
Результати дослідження показали, що ті, хто вживав 3-4 чашки кави в день, мали найсильнішу структуру мозку, враховуючи такі фактори, як збереження товщини кори, що зазвичай пов'язане з вищим інтелектом, пише Mindbodygreen.
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Було всього 4 групи піддослідних:
- Менше 1 чашки кави на день;
- 1-2 чашки кави на день;
- 3-4 чашки кави на день;
- 5-6 чашок кави в день.
Це доповнює існуючі докази про те, що кава сприяє загальному здоров'ю та мозковій діяльності. Кава вже відома своєю здатністю уповільнювати зниження когнітивних функцій і може знизити ризик розвитку хвороб Паркінсона і Альцгеймера.
Інші дослідження показали, що кава сприяє зниженню частоти серцево-судинних захворювань, раку, а також неврологічних, метаболічних захворювань і захворювань печінки.
"Результати свідчать, що 3-4 чашки кави на день можуть бути оптимальними для збереження важливої структури мозку, покращення когнітивних функцій та загальної активності мозку", – висновки дослідження.
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