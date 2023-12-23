Вчені пояснили, чому коти обирають різні пози для сну і що вони означають

Коти – це хижаки, але вони також є здобиччю для інших тварин. Це пояснює, чому вони часто сплять у коробках і інших тісних місцях. Такі позиції допомагають їм відчувати себе в безпеці та захищені від хижаків.

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Якщо ваша кішка часто спить у коробках, це може бути ознакою того, що вона відчуває себе в безпеці та захищеною. Це також може бути просто ознакою того, що вона комфортна в цій позиції, пише сайт Sleepopolis.

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Ось кілька найпоширеніших котячих поз для сну та те, що вони можуть означати:

Калачик – це найпоширеніша поза для сну у котів. Коли кіт згортається калачиком, він приховує свій живіт, який є найбільш вразливою частиною тіла. Це також допомагає кішці залишатися в теплі.

Живіт вгору – це поза, яка зазвичай означає, що кіт відчуває себе в безпеці та розслабленим. Це також може бути ознакою того, що кіт спекотний.

– це поза, яка зазвичай означає, що кіт відчуває себе в безпеці та розслабленим. Це також може бути ознакою того, що кіт спекотний. Сфінкс – це поза, яка може означати кілька речей. Вона може бути ознакою того, що кіт холодний, відчуває стрес або біль.

– це поза, яка може означати кілька речей. Вона може бути ознакою того, що кіт холодний, відчуває стрес або біль. Круасан – це поза, яка зазвичай означає, що кіт відчуває себе щасливим і розслабленим.

– це поза, яка зазвичай означає, що кіт відчуває себе щасливим і розслабленим. Приховує обличчя лапами – це поза, яка може бути еволюційною поведінкою. Вона захищає очі та ніс кота, які є вразливими і важливими для нього.

– це поза, яка може бути еволюційною поведінкою. Вона захищає очі та ніс кота, які є вразливими і важливими для нього. Напіврозплющені очі – це типова котяча поведінка. Коти зазвичай тримають очі відкритими лише під час легкого сну, щоб вони могли стежити за навколишнім середовищем і швидко прокинутися, якщо необхідно.

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