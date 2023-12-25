Вчені довели, що мавпи можуть впізнавати своїх друзів навіть після десятиліть розлуки

У саванах і тропічних лісах Африки мавпи створюють міцні соціальні зв'язки, які можуть тривати роками або навіть десятиліттями.

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Дослідження, опубліковане в журналі Nature, показує, що ці зв'язки підтримуються довгостроковою пам'яттю облич, пише Sciense Alert.

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Дослідники, очолювані Лаурою С. Льюїс, дослідили 26 шимпанзе та бонобо в неволі. Вони показали мавпам фотографії обличчя, деякі з яких були їхніми старими друзями, родичами або ворогами, а інші були незнайомцями.

Мавпи, які бачили фотографії своїх знайомих, дивилися на них довше, ніж на незнайомців. Це свідчить про те, що вони впізнавали їх і запам'ятали їхні обличчя.

Найбільш вражаючим результатом було те, що 46-річна бонобо на ім'я Луїза впізнала двох родичів, яких вона не бачила з 1995 року. Це найтриваліша соціальна пам'ять, яка коли-небудь була зафіксована у будь-якої тварини, що не є людиною.

Людиноподібні мавпи є нашими найближчими живими родичами, тому не дивно, що вони здатні до такої довгострокової пам'яті облич. Дослідники припускають, що ця здатність є важливою для встановлення та підтримки соціальних зв'язків.

"Це дослідження показує нам не те, наскільки ми відрізняємося від інших людиноподібних мавп, а наскільки ми схожі на них і наскільки вони схожі на нас", – каже Льюїс.

Дослідження також показало, що мавпи більше звертають увагу на знайомі обличчя старих друзів, з якими у них були тісніші стосунки. Це може свідчити про те, що довгострокове розпізнавання обличчя розвивалося більше як інструмент співпраці, ніж конкуренції.

Результати дослідження мають важливі наслідки для нашого розуміння соціальної поведінки тварин. Вони показують, що мавпи здатні до складних соціальних взаємодій, які вимагають довгострокової пам'яті та розуміння інших.

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