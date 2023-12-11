Прибрати запах та бактерії: Як освіжити джинси без прання

Джинси є невід'ємною частиною багатьох гардеробів, привабливою як для молоді, так і для дорослих, незалежно від соціального статусу.

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Попри те, що цей вид одягу досить невибагливий до догляду, фахівці рекомендують утримуватися від занадто частого прання джинсів, адже це може вплинути на їхню структуру та колір. Про це пише "Апостроф".

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Один із маловідомих, але ефективних лайфхаків для збереження свіжості джинсів поділилися експерти. Цей простий метод передбачає складання джинсів у пластиковий пакет та поміщення їх у морозильну камеру. За дві години низькі температури знищать неприємний запах та бактерії, і ваші улюблені джинси стануть знову придатними до носіння.

Особливо корисною ця порада може бути взимку, коли вивішування джинсів на свіжому морозному повітрі на балконі стає менш ефективним. Цей метод не лише дозволяє ефективно освіжити джинси, але і допомагає зберегти їхню якість та колір, зменшуючи необхідність в частому пранні.

Раніше ми писали про те, як прати джинси, щоб вивести масляні плями за допомогою двох дешевих засобів.

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