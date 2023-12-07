Прибиральниця розповіла, як можна використовувати дерев'яну лопатку для прибирання на кухні

Багато хто боїться прибирання кухні через величезну кількість бруду. На щастя, глибоке прибирання можна полегшити за допомогою одного елементу посуду.

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Jetlag Remedy, австралійська компанія, яка займається домашнім господарством пропонує використовувати дерев'яні лопатки. Про це повідомляє Express.co.uk.

Видалити жир та бруд можна обернувши лопатку мікротканиною та проштовхнувши її вздовж тих місць, у які важко потрапити. Формовані краї особливо корисні для видалення бруду з вузьких кутів, де легко затримується бруд.

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Після того, як головка лопатки загорнута тканиною, потрібно ввести її уздовж краю печі, або іншої важкодоступної зони. Тканина збере на себе більшість бруду та сміття.

За словами фахівців, цей метод можна використовувати для прибирання зон біля плити, раковини та у ванній кімнаті.

Нагадаємо, часто підлога страждає від нальоту, що не змивається звичайною водою. Однак не варто відразу витрачати кошти на хімічні засоби з магазину. Замість побутових хімічних засобів можна скористатися природним очисником для підлоги, зокрема лимоном.

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