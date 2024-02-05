Прибиральниця пояснила, як дешево відмити духовку до блиску: Потрібен всього один інгредієнт

Духові шафи швидко стають брудними. Якщо нехтувати прибиранням, вони можуть почати виділяти запахи та надмірний дим під час використання.

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Любителі прибирання радять скористатися лимоном для видалення всіх забруднень. Про це повідомляє Express.co.uk.

Помістіть нарізані лимони в ємність для духовки та полийте водою. Після цього відправте форму у духовку та увімкніть пічку.

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Лимони дуже корисні для чищення завдяки високому вмісту лимонної кислоти, що робить їх антибактеріальними та антисептичними фруктами. Ці властивості підходять для розщеплення стійкого бруду та інших залишків їжі.

Також можна використати харчову соду. Достатньо посипати содою забруднені ділянки та протерти розрізаним лимоном.

Раніше UAportal писав про різні природні методи, що дозволяють швидко, ефективно та з мінімальною кількістю продуктів ароматизувати вашу кухню після смаження або приготування їжі. Адже ці стійкі запахи можуть затримуватись на тривалий час.

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