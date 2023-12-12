Приберіть їх, щоб не зіпсувати: Які речі не можна тримати на кухні під раковиною

Простір під вашою кухонною раковиною може стати вельми корисним для зберігання різноманітних предметів, проте не всі вони призначені для зберігання в цьому місці.

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Сайт Eating Well надає поради щодо того, що краще тримати далеко від підвідомчого простору. Дотримуйтесь їх, щоб не зіпсувати речі, які ви раніше зберігали в поганих умовах.

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Дрібна побутова техніка: Волога та електрична техніка погано поєднуються, оскільки вони можуть спричинити корозію та пошкодження електричних з'єднань. Найкраще зберігати дрібну побутову техніку у шафі або на полиці в гаражі, підвалі чи коморі. Корм для домашніх тварин: В умовах підвищеної вологості ласощі для тварин можуть зіпсуватися. Краще зберігати сухий корм в герметичних упаковках на полиці в коморі. Небезпечні або легкозаймисті предмети: Розчинники, поліролі, фарби та засоби для чищення під раковиною — неприпустимо, оскільки це може призвести до пожежі. Такі речі краще зберігати в прохолодних і сухих умовах, недоступних для дітей. Паперові рушники та інші вироби: Зберігання паперових рушників чи серветок під раковиною може призвести до їхнього пошкодження в разі протікання труб. Краще обрати інше місце для цих предметів. Лампочки: Лампочки також не варто тримати під раковиною через можливість їхнього розбиття та складнощі зібрання дрібних осколків.

Тим часом, під раковиною можна безпечно зберігати водонепроникний килимок, засоби для чищення раковини та миття посуду, щітки, губки, скребки та, можливо, вогнегасник для додаткового захисту на кухні.

Нагадаємо, часто підлога страждає від нальоту, що не змивається звичайною водою. Однак не варто відразу витрачати кошти на хімічні засоби з магазину. Замість побутових хімічних засобів можна скористатися природним очисником для підлоги, зокрема лимоном.

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