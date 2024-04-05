Вбереже листя від жовтіння: досвідчені городники розповіли, чим підживити часник весною

Вирощуючи часник, городники іноді стикаються з проблемою пожовтіння листя. Це може бути викликано двома основними факторами, виправивши які, можна отримати багатий урожаю.

Коли часник посаджено в ґрунт, у якому недостатньо корисних речовин, він може змінити свій колір. Знання про те, як правильно доглядати та чим підгодовувати часник, допоможе уникнути цієї проблеми, інформує Ukr.Media.

Листя часнику може змінити колір на жовтий, якщо температура опуститься до -5˚C або нижче, особливо коли молоді паростки щойно з’явилися з землі. Щоб уникнути цього, достатньо прикрити рослини, якщо прогнозують похолодання.

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Однак подібне трапляється нечасто. А ось про добриво потрібно подбати заздалегідь.

Чим варто підживити часник навесні

Потрібно внести добриво, коли часник випустить дві пари листків. Якщо зробити це вчасно, листя стане більшим і соковитим, що сприятиме швидкому дозріванню і наливанню головок, адже їх розмір залежить від стану листя.

Для цього знадобляться азот і магній, які сприяють формуванню хлорофілу в клітинках рослини. В 10 літрах води потрібно розчинити по 20 грамів кожного з добрив. Грядки з часником слід спочатку полити чистою водою, а потім використати приготований розчин, використовуючи від 5 до 8 літрів на кожен метр грядки, залежно від вологості ґрунту.

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На наступний день після підживлення, необхідно розпушити землю навколо часнику, щоб зберегти вологу. У суху і теплу погоду рекомендується також провести мульчування.

Важливо також правильно поливати часник, підтримуючи вологість на глибині 20-30 см у кореневій зоні. Не слід заливати рослину, дозволяючи ґрунту висихати між поливами.

Дотримуючись цих рекомендацій, можна очікувати хороший урожай. Часник буде здоровим, а головки виростуть великими з міцними зубцями.

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