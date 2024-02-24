Тисячу людських скелетів знайшли на території абатства у Франції (фото)

У центрі міста Тур, у долині Луари, розгорнувся унікальний проєкт розкопок абатства Бомон. Цей монастир, заснований у 1002 році н.е., протягом восьми століть був домом для бенедиктинських черниць.

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Розкопки, які проводяться Французьким національним інститутом профілактичних археологічних досліджень (INRAP) та Археологічною службою департаменту Ендр і Луара (SADIL), дають вражаючі результати. Вперше в Європі дослідники мають можливість повністю розкрити таємниці абатства, пише Newsweek.

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На території комплексу виявлено залишки церкви, монастиря, садів, кладовищ, житлових приміщень та інших споруд. Ці знахідки дають уявлення про еволюцію абатства протягом 800 років його існування.

Особливу цікавість дослідників викликають 1000 людських поховань, знайдених на території абатства. Серед них є кладовище немовлят, які, ймовірно, померли нехрещеними, а також парафіяльний цвинтар для мешканців сусіднього села.

Розкопки також пролили світло на життя черниць. Дослідники знайшли порцеляну 18 століття з Китаю, що свідчить про багатство монастиря. А рештки, взяті з latrines, можуть дати інформацію про хвороби, від яких страждали черниці.

Раніше археологи знайшли на уламках корабля в Естонії найстаріший сухий компас Європи.

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