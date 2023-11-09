Гарбузова каша: давній рецепт, за яким готували наші бабусі

Осінь – сезон гарбуза. У цей час овоч доступний у ціні та може зберігати ледь не всю зиму.

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Гарбузова каша – це смачна і поживна страва, яка є підійде як для сніданку, обіду та вечері. Вона містить багато корисних вітамінів та мінералів, таких як каротин, вітамін А, вітамін С, калій, магній і фосфор, які допоможуть підтримати імунітет.

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Інгредієнти для гарбузової каші за бабусиним рецептом, яку можна готувати у духовці або на плиті

Гарбуз – 800 г.

Молоко – 600 г.

Пропарений рис – 200 г.

Вершкове масло – 40 г.

Мед – 1 ст. ложка.

Сіль, цукор, кориця, мелений імбир, мускатний горіх на свій смак.

Для більш ніжної каші ви можете замість молока використовувати вершки. Якщо ви хочете, щоб каша була більш солодкою, ви можете додати в неї більше цукру

Спосіб приготування:

1. Очистіть гарбуз від шкірки, наріжте кубиками та покладіть у каструлю.

2. Добре промийте рис гарячою водою та додайте до гарбузів, що вже у каструлі.

3. Влийте молоко, але так, що воно все покривало на пів пальця.

4. Поставте на плиту та чекайте закипання, після чого треба зменшити вогонь і варити ще 20-25 хвилин до повного приготування рису.

4. Кашу можна приготувати і в духовці, яка вийде ще смачнішою і більш духмяною.

5. Готову страву треба добре потовкти, дати масло, цукор, мед й корицю, а також інші спеції на ваш смак, горіхи. Нехай настоїться 20 хвилин і смакуйте!

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