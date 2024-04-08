Три поради з догляду допоможуть отримати величезні квіти орхідеї: що радять фахівці

Вирощувати орхідеї може бути просто, пообіцяв експерт із квітів із садівничого центру Smith's Gardentown. Він дав три поради, щоб орхідеї радували великими квітами.

Звернувши увагу глядачів на стару коричневу частину, яка є відгалуженням зеленого стебла, він почав відрізати коричневу частину. Про це повідомляє Express.co.uk.

За його словами, варто зрізати будь-які коричневі частини стебла. Своєю чергою зелене коріння означає, що орхідея належним чином зволожена, тоді як сріблясте коріння означає необхідність поливати орхідею.

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Експерт також не прихильник щороку пересаджувати орхідею в горщик, і він також не захоплюється добривами, які, як він зізнався, змусять рости більше листя, а не квіти. Він вважає, що люди бояться поливати свої орхідеї, але уточнив, що більшість орхідей є вихідцями з тропічних лісів, тому вони цінують полив.

Дайте достатньо води та світла, а також обрізайте, коли це необхідно, щоб спонукати орхідеї до повторного цвітіння.

Нагадаємо, ми вже писали, що заборонено робити при вирощуванні орхідеї.

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