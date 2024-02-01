Три майже безплатні способи прибрати неприємні запахи з туалету: дивують простотою

Навіть попри ретельне прибирання з унітаза час від часу може почати смердіти. Зазвичай ці неприємні запахи допомагають прибрати різні спеціальні хімічні засоби.

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Однак, якщо у вас немає бажання використовувати агресивну хімію, можна скористатися підручними засобами, пише видання SantePlusMag.

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Зокрема, це оцет та сода. Якщо промивати унітаз якимсь із цих засобів періодично, неприємний аромат з унітаза буде нейтралізовано. Адже він може походити з каналізаційних труб.

Ще один спосіб прибрати неприємні запахи в туалеті – це вручну створений ароматизатор та поглинач запахів.

Що вам знадобиться:

Ефірна олія перцевої м'яти

5 столових ложок харчової соди

Пляшка, наповнена одним літром води

10 гвоздик

Для початку розчиніть 5 столових ложок бікарбонату натрію в пляшці з водою, потім додайте гвоздику і кілька крапель ефірної олії перцевої м’яти. Ретельно перемішайте, а потім вилийте дезодоруючий розчин прямо в унітаз. Це має швидко усунути неприємні запахи.

Якщо неприємні аромати походять з відра, в яке ви викидаєте використаний туалетний папір, скористайтеся кавовою гущею. Ви можете на низ відра покласти серветку, на яку висипати кавову гущу. Або замініть каву содою – вона чудово абсорбує неприємні аромати.

Нагадаємо, раніше ми писали про ще декілька простих порад, які допоможуть самостійно прочистити засмічену раковину.

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