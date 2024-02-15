Тренд у дієтології, якого дитримується весь Голівуд

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На інтервальному голодуванні живуть усі IT-girls, вся Кремнієва долина та Голлівуд. Харчування 16/8 - що це за дієтологічний тренд і чому голодування схвалюють вчені?

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⠀Говорят, интервальное голодание настолько было популярным в Кремниевой долине, что топ-менеджеры крупных компаний устраивали настоящие корпоративные голодовки.

⠀Разбираем формулу 16/8:

8 часов - промежуток времени, когда вы можете употреблять пищу.

16 часов - пауза в питании между последним приемом пищи и первым. Время, когда мы голодаем.

⠀В основе интервального голодания лежит механизм аутофагии - процесс, при котором клетка запускает механизм самоочищения, избавляется от продуктов распада и другого "мусора", который в ней накапливается, а сам организм - от ненужных клеток.

⠀За открытие этого механизма японский молекулярный биолог Йосинори Осуми даже получил Нобелевскую премию. А случилось это не так и давно - в 2016 году.

Это значит, что голодание - действительно полезно и действительно безопасно очищает наш организм. Исключением могут стать люди с заболеваниями органов пищеварения, камнями в желчном пузыре, при застое желчи, повышенном уровне мочевой кислоты и подагре.

⠀Аутофагия не только помогает сбросить парочку килограммов и очистить организм, но и предотвращает преждевременное старение.

⠀Практикуйте раз в неделю день без ужина и наслаждайтесь легкостью и стройностью! А вы делали такие разгрузочные дни? Какие были ощущения?