Тренд 2024 року – зачіска 'кучерявий метод': кому підходить та як зробити вдома

Втомилися від вічної боротьби з пухнастістю кучерявого волосся? Можливо, настав час спробувати кучерявий метод, який, за словами однієї жінки, перетворив її локони всього за два миття!

Догляд за кучерявим волоссям може стати справжнім викликом, але на ринку існує безліч засобів, які обіцяють позбавити від пухнастості. Проте, один простий метод може кардинально змінити ситуацію вже за два миття. Про це пише Mirror.

Енні Гоук з Чорлтона протягом 10 років щовечора заплітала волосся в косички, щоб стримати його пухнастість. Все змінилося, коли вона знайшла в TikTok кучерявий метод і з подивом виявила, що після пари миття її локони набули чіткої форми.

Як правильно робити кучерявий метод:

27-річна Енні каже: "Раніше, після миття, я бачила завитки, коли волосся висихало, але воно ставало пухнастим і жорстким, якщо я не заплітала його. Завдяки кучерявому методу я можу мати природний завиток, який чудово виглядає - це просто неймовірно! Я лише на другому етапі миття, але далі може бути тільки краще".

Метод Curly Girl Method був створений перукаркою Лоррейн Мессі, яка 2010 року опублікувала посібник з цієї техніки. Зараз багато жінок діляться в соціальних мережах вражаючими фотографіями до і після застосування методу, і саме так Енні про нього дізналася.

Енні пояснила: "Головне правило - уникати певних інгредієнтів у засобах для волосся, зокрема сульфатів, які роблять шампуні пінистими й позбавляють волосся натуральних олій, а також силіконів, які зазвичай використовуються в кондиціонерах для пом'якшення волосся".

Енні повністю відмовилася від шампуню і замість нього використовує кондиціонер без силіконів - цей метод отримав назву "no-poo".

Для правильного очищення волосся кондиціонером:

Протягом кількох хвилин ніжно масажуйте шкіру голови, доки не утвориться природна піна.

Можна також використовувати масажну щітку.

Дехто може побоюватися, що волосся стане жирним, якщо його не мити шампунем. Але саме тому важливо робити масаж, щоб позбутися залишків продукту. Силікони насправді обтяжують волосся і надають йому жирного вигляду.

Наступна помилка - загортання волосся в рушник, адже це робить його пухнастим.

Енні використовує замість рушника бавовняну футболку, яку надягає на голову і зав'язує рукавами.

Звичайні рушники - це ворог кучерявого волосся. Замість них краще використовувати рушники з мікрофібри. Цей процес допомагає кучерям сформуватися і видаляє зайву воду.

Уникайте нагрівання і дайте волоссю висохнути на повітрі. Якщо ж часу на природне сушіння немає, використовуйте фен з дифузором на слабкому нагріві, тримаючи його на відстані від волосся.

Метод Curly Girl пропонує різні варіації залежно від типу волосся (кучеряве, хвилясте або кучеряве), а також від того, чи потребує воно додаткового зволоження або протеїну.

"Я багато вивчала, що потрібно моєму волоссю, але для того, щоб виробити звичну схему догляду, доводиться діяти методом проб і помилок. Волосся у всіх різне, тому рекомендується починати з найпростіших засобів: кондиціонер, маска і гель. Потім ви зможете додавати інші інгредієнти", - каже Енні.

"На перший погляд, метод може здатися складним, але насправді він досить простий, коли ви з ним знайомитеся."

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити волосся, щоб не нашкодити.

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