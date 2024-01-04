Потрібен всього один компонент: Як зробити омлет на сковороді пишним, щоб він не впав

Омлет – це універсальна страва, яка може бути як сніданком, так і обідом чи вечерею. Він простий у приготуванні, але не завжди виходить пишним і повітряним. Щоб цього уникнути, можна додати в яєчну масу один секретний інгредієнт – лимонний сік.

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Лимонний сік містить лимонну кислоту, яка допомагає яєчним білкам краще згорнутися. Це робить омлет більш пишним і повітряним. Крім того, лимонний сік надає страві приємний аромат і освіжаючий смак.

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Інгредієнти:

Яйця – 3 шт.

Молоко – 100 мл

Сіль – за смаком

Рослинна олія – 1 ст. л.

Лимонний сік – пара крапель

Приготування:

Яйця збити з молоком і сіллю до однорідної маси. Додати лимонний сік і ще раз перемішати. Нагріти сковороду з олією на середньому вогні. Влити яєчну масу і готувати, накривши кришкою, 5-7 хвилин. Вимкнути вогонь і залишити омлет на сковороді ще на 5 хвилин. Подавати гарячим.

Поради:

Для пишного омлету краще використовувати свіжі і холодні яйця.

Не варто збивати яєчну масу занадто сильно, щоб не пошкодити бульбашки повітря.

Якщо ви хочете, щоб омлет був ще пишніше, можна додати в нього трохи тертого сиру або збитих вершків.

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