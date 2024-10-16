Total black: з чим та як стилізувати чорні джинси, щоб виглядати неперевершено

Чорні джинси — це універсальний елемент гардероба, який можна стилізувати під будь-який випадок. Вони підійдуть як для повсякденного образу, так і для більш формальних заходів.

Розгляньмо кілька стильних комбінацій, з якими чорні джинси виглядатимуть бездоганно. Про це пише Радіо Трек.

Повсякденна елегантність

Для звичайного дня спробуйте поєднати чорні джинси з однотонним білим верхом. Накиньте легкий кардиган або шкірянку для створення стильного, але невимушеного образу. Доповніть look кросівками або черевиками без підборів - і ви готові підкорювати вулиці міста.

Стильні образи з чорними джинсами. Джерело: Vogue

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Діловий шик

У офісі чорні джинси можна носити з класичною сорочкою або трендовим поло. Додайте піджак у тон для більш формального вигляду. Оберіть вишукане взуття - наприклад, оксфорди чи туфлі на підборах. Такий ансамбль виглядатиме одночасно стильно і професійно.

Стильні образи з чорними джинсами. Джерело: Vogue

Casual look

Для більш невимушеного образу спробуйте поєднати чорні джинси з об'ємним светром або толстовкою. Взуйте кеди або черевики на масивній підошві. Цей стиль не лише комфортний, але й відповідає останнім трендам!

Стильні образи з чорними джинсами. Джерело: Vogue

Нагадаємо, раніше стилісти назвали речі, які обов'язково мають з'явитися у гардеробі кожної модниці цієї осені.

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