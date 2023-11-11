Топ-4 прикмети листопада, про які варто знати

Листопад — перехідний місяць, коли природа готується до зими, а дні коротшають, повідомляє Ukr.Media.

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У цьому місяці існує безліч народних прикмет і забобонів, які відображають традиції та мудрість наших предків. Розглянемо декілька популярних прикмет і забобонів, пов'язаних із листопадом.

Про це пише Час Дій.

Ясна погода

У жовтні тумани можуть викликати різні емоції. Якщо листопадові дні виявляються ясними, а повітря чистим, це вважається знаком холодів і наближенням зими.

Спів птахів

Якщо птахи в листопаді продовжують співати, це може свідчити про теплу та м'яку зиму. Неспішне відлітання птахів на південь – хороша прикмета.

Світло Місяця

Листопадове небо, освітлене яскравим Місяцем, завжди було загадковим. Ясне світіння Місяця може свідчити про ясні дні напередодні, а хмари — передвістя дощової та холодної зими.

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Зірки, що падають

У листопаді часто можна помітити зірки, які падають, і на кожну з них можна загадувати бажання. Під час цього ритуалу важливо дотримуватися кількох правил, таких як вчасно вимовлене бажання та віра у його здійснення.

Сильний вітер

Листопадовий вітер, що свистить вздовж вулиць, часто розглядається як символ змін. Сильний вітер може вказувати на прийдешні події та можливості в житті, а дуже сильний вітер може бути попередженням відмовитися від ризикованих дій.

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