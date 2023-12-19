Тільки для хороших господарів: Що подарувати чотирилапому улюбленцю на свята
Британці люблять своїх домашніх улюбленців і вважають їх повноправними членами сім'ї. Тому не дивно, що на Різдво вони отримують подарунки.
За даними опитування, проведеного компанією Petplan, 80% британців, які є власниками домашніх тварин, вважають, що їхні вихованці заслуговують на різдвяні подарунки, пише Express.
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Найбільш популярними подарунками для собак є нові іграшки, вечеря з індички, ковдра, джемпер, нові ліжечка, гарний нашийник та нові іграшки. Коти, як правило, отримують нові іграшки та дряпаки.
11% опитаних вважають, що поведінка їх котів не ідеальна, тому вони потраплять у список неслухняних Санти та не отримають цього Різдва подарунки. Серед собак до цього списку, на думку господарів, потраплять лише 8%.
72% британців вважають, що присутність домашньої тварини у Різдвяний вечір робить святкування особливим. 23% готують для своїх вихованців особливу їжу, а 16% будуть дивитися з ними різдвяні фільми.
Ось список традицій та різдвяних подарунків для британських тварин, які були складені на основі опитування:
- Нова іграшка
- Трохи нових ласощів
- Пакування подарунків таким чином, щоб всі члени сім'ї, в тому числі тварини, могли їх відкрити самостійно
- Спільний перегляд різдвяного фільму, обійнявшись на дивані
- Спільна різдвяна вечеря всією сім'єю
- Нове ліжко
- Новий нашийник
- Особлива різдвяна вечеря для тварин
- Адвент-календар
- Різдвяний джемпер
- Нова зимова куртка для холодних прогулянок
- Різдвяна листівка
- Напій для тварин
- Спільна поїздка в місця, куди дозволяється брати домашніх тварин
- Вивести їх на різдвяну трапезу
Раніше фахівці сказали, як надовго можна залишити кота наодинці.
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