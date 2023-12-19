Тільки для хороших господарів: Що подарувати чотирилапому улюбленцю на свята

Британці люблять своїх домашніх улюбленців і вважають їх повноправними членами сім'ї. Тому не дивно, що на Різдво вони отримують подарунки.

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За даними опитування, проведеного компанією Petplan, 80% британців, які є власниками домашніх тварин, вважають, що їхні вихованці заслуговують на різдвяні подарунки, пише Express.

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Найбільш популярними подарунками для собак є нові іграшки, вечеря з індички, ковдра, джемпер, нові ліжечка, гарний нашийник та нові іграшки. Коти, як правило, отримують нові іграшки та дряпаки.

11% опитаних вважають, що поведінка їх котів не ідеальна, тому вони потраплять у список неслухняних Санти та не отримають цього Різдва подарунки. Серед собак до цього списку, на думку господарів, потраплять лише 8%.

72% британців вважають, що присутність домашньої тварини у Різдвяний вечір робить святкування особливим. 23% готують для своїх вихованців особливу їжу, а 16% будуть дивитися з ними різдвяні фільми.

Ось список традицій та різдвяних подарунків для британських тварин, які були складені на основі опитування:

Нова іграшка

Трохи нових ласощів

Пакування подарунків таким чином, щоб всі члени сім'ї, в тому числі тварини, могли їх відкрити самостійно

Спільний перегляд різдвяного фільму, обійнявшись на дивані

Спільна різдвяна вечеря всією сім'єю

Нове ліжко

Новий нашийник

Особлива різдвяна вечеря для тварин

Адвент-календар

Різдвяний джемпер

Нова зимова куртка для холодних прогулянок

Різдвяна листівка

Напій для тварин

Спільна поїздка в місця, куди дозволяється брати домашніх тварин

Вивести їх на різдвяну трапезу

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