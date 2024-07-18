Лише 1 з 10 може знайти автомобіль-самозванець на картинці: головоломка на уважність

Головоломки бувають різних форм, від логічних головоломок до гри слів. Вони розроблені, щоб перевірити навички мислення творчими та нетрадиційними способами.

Наведене нижче завдання містить чорний фон, на якому багато разів відображається емодзі автомобіля. Потрібно знайти емодзі, яке трохи відрізняється від інших за 15 секунд, повідомляє Jagran Josh.

Усе, що потрібно, це гостре око та гострий розум, щоб точно визначити інший автомобіль. Увімкніть таймери та почніть шукати дивне авто.

Головоломка для перевірки гостроти зору та кмітливості. Джерело: Pinterest

Розділіть зображення на частини та методично скануйте кожну область. Звертайте увагу на деталі.

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Цифрові головоломки часто дозволяють збільшувати певні частини зображення. Скористайтеся цією функцією, щоб ближче розглянути деталі, які важко розрізнити з першого погляду.

Якщо не змогли розшифрувати відповідь, перегляньте рішення нижче:

Головоломка для перевірки гостроти зору та кмітливості. Джерело: Pinterest

Пропонуємо також спробувати знайти відкритий замок за 11 секунд.

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