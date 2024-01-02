Телевізор у спальні: чому це не найкраща ідея

Перегляд телевізора перед сном може ускладнити засинання та зробити сон менш спокійним. Фахівці кажуть, що телевізору взагалі не місце у спальні.

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Доктор медичних наук, клінічний асистент професора медицини сну в Медичній школі Стенфордського університету Вікас Джейн сказав у коментарі виданню Health, що під час перегляду телевізора перед сном мозкова активність збільшується. Це означає, що телевізор може заважати мозку повністю розслабитися та перейти в стан сну.

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Крім того, світло від телевізора може перешкоджати виробленню мелатоніну, гормону, який регулює сон. Мелатонін виробляється в темряві, тому яскраве світло від телевізора може ускладнити засинання.

Фахівці рекомендують уникати перегляду телевізора перед сном, якщо ви хочете добре виспатися. Замість цього вони рекомендують займатися заспокійливими видами діяльності, такими як читання або прослуховування розслаблюючої музики.

Нагадаємо, деякі експерти радять у спальні тримати місткість із почищеною й порізаною цибулею.

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