Такого ви ще не куштували: Як приготувати ідеальну тушковану капусту
Капуста – це овоч, який завжди виручить господиню. З неї можна приготувати безліч страв, від ситних супів до вишуканих салатів.
Сьогодні пропонуємо вам рецепт тушкованої капусти по-новому, яка стане чудовим гарніром або самостійною стравою. Спробуйте приготувати тушковану капусту по-новому за порадами з сайту "Бабусині рецепти", і вона обов'язково стане однією з ваших улюблених страв.
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Переваги цієї страви:
- Простота приготування: Вам не знадобиться багато часу або спеціальних навичок, щоб приготувати цю страву.
- Корисність: Тушкована капуста містить багато вітамінів та мікроелементів, а також клітковину, яка корисна для травлення.
- Ситість: Ця страва дійсно ситна, тому вона чудово підходить для обіду або вечері.
- Економність: Інгредієнти для цієї страви доступні та недорогі.
Інгредієнти:
- Капуста – 300 г
- Фарш (будь-який) – 200 г
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
- Морква – 1 шт.
- Помідор – 1 шт.
- Томатна паста – 1 ст. л.
- Сіль, перець – за смаком
- Олія – для смаження
- Зелень (за бажанням) – для подачі
Приготування:
- Підготуйте овочі: Цибулю і помідор наріжте кубиками, моркву натріть на крупній тертці, капусту наріжте тонкою соломкою.
- Обсмажте овочі: На сковороді з олією обсмажте цибулю і моркву до м'якості.
- Додайте фарш: Додайте фарш до овочів і обсмажуйте до готовності.
- Додайте помідори і томатну пасту: Додайте нарізані помідори, томатну пасту, розведену в 200 мл води, сіль і перець. Перемішайте і тушкуйте 5 хвилин.
- Додайте капусту: Додайте капусту до сковороди, перемішайте, при необхідності підсоліть. Накрийте кришкою і тушкуйте на повільному вогні до м'якості капусти (близько 20-30 хвилин).
- Подавайте: Перед подачею посипте страву зеленню.
Смачні поради:
- За бажанням можна додати до страви інші овочі, наприклад, болгарський перець або солодкий перець.
- Для більш насиченого смаку можна використовувати копчений фарш.
- Також можна додати до страви гриби.
- Тушковану капусту можна подавати з м'ясом, рибою або куркою.
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