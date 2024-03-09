Так працюють покоївки: як прибрати пил, щоб він довго не осідав на меблі
Втомилися від пилу, який з'являється на меблях одразу після прибирання? Не впадайте у відчай! Є кілька простих лайфхаків, які допоможуть вам легко та швидко впоратися з цією проблемою.
Завдяки цим простим порадам з сайту noviydoctor ви зможете легко та швидко позбутися пилу на меблях і насолоджуватися чистотою у вашому домі.
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Чому одні меблі притягують бруд більше, ніж інші?
Вся справа у статичній електриці, яка виникає під час тертя ганчірки об поверхню. Ця електрика притягує дрібні частинки пилу, як магніт.
Як запобігти появі пилу?
- Використовуйте спеціальні поліролі для меблів. Ці засоби не лише надають блиску, але й відштовхують пил.
- Протирайте меблі вологою ганчіркою. Вода нейтралізує статичну електрику, і пил не буде так сильно прилипати до поверхонь.
- Додайте трохи кондиціонера для білизни у воду для прибирання. Кондиціонер також має антистатичні властивості.
Експрес-прибирання:
- Якщо у вас немає часу на повноцінне прибирання, скористайтеся пульверизатором. Налийте в нього воду з кондиціонером для білизни або спеціальним засобом для чищення меблів, розпорошіть на поверхню і протріть сухою ганчіркою.
- Для очищення скла використовуйте розчин води та оцту. Цей засіб не лише видаляє пил, але й надає блиску.
Нагадаємо, ми вже писали, які секрети про прибирання має знати кожна господиня.
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