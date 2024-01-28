Так робили наші предки: що підсипати під дверний килимок, аби не пустити в хату злидні

Придверний килимок – це не просто річ, яка є предметом побуту. Він також може слугувати потужним оберегом, який захищає будинок від темних сил і злих людей.

Відео дня

За давніми віруваннями, придверний килимок є межею між зовнішнім і внутрішнім світами. Він символізує захист і достаток.

Коли людина входить до будинку, вона повинна витерти ноги об килимок, щоб позбутися негативу, який вона могла принести з вулиці.

Читайте також: Що не можна робити в неділю та чому

Також придверний килимок може захистити від заздрощів та злидні. Якщо хтось намагається наврочити вам, то його негативна енергія буде "відбита від килимка" і не зможе проникнути в будинок. Для цього здавна було заведено під поріг підсипати освячену сіль.

Щоб килимок дійсно виконував свою захисну функцію, він повинен бути чистим і охайним. Також важливо, щоб він був зроблений з натуральних матеріалів.

Ваш придверний килимок може стати ще більш потужним оберегом:

При купівлі килимка зверніть увагу на його візерунок. Найкраще, якщо він буде простим і непомітним.

Під килимок можна покласти монетку або шматочок моху. Це принесе в будинок достаток і захистить від зла.

Килимок повинен бути куплений господарем будинку.

Перед тим, як покласти килимок на місце, подумки попросіть його захистити ваш будинок від негативу.

Чистий охайний придверний килимок може стати потужним оберегом, який допоможе вам захистити свій будинок від зла.

Раніше ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на нашTelegram-канал!