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Ситний салат із баклажанами

Алік МкртчянАлік Мкртчян

Ситний салат із баклажанами

Всім привіт, вегани, тріумфуйте, ви так багато мене просили, щось без м'яса.

Готуємо салат, легкий та ніжний на 4 особи.

Інгредієнти:

Баклажан 0,8 кг

Болгарський перець 0,5 кг

Помідори чері 0,3 кг

Червона цибуля 0,2 кг

Салатне листя 1уп

Салатна заправка "Цезар" 1 пачка

Сіль, чорний перець за смаком

Рослинна олія 30 грам

Очистіть баклажан, перець і наріжте кубиком, заправте олією, додайте сіль, перець і запікайте в духовці 180 градусів 20 хвилин.

Тим часом, наріжте кільцями цибулю і розріжте навпіл помідорки чері.

Після запікання баклажан і перець, в теплому вигляді, додайте чері, червону цибулю та салатну заправку "Цезар", все акуратно перемішайте, і додайте листя салату….ммммм, приємного вам, лю.

Джерело:instagram.com

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