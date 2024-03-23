Ситний пиріг з картоплею: рецепт
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Страви з картоплі, з будь-якими добавками чи начинками — це завжди смачно та ситно.
Інгредієнти:
• Оливкова олія — 30 мл;
• Суміш перців — 3 г;
• Сіль — 3 г;
• Розмарин — 2 гілочки;
• Картопля — 500 г;
• Сир грюєр — 150 г;
• Крем сир з зеленню — 50 г;
• Яйце — 1 шт;
• Листкове тісто — 300 г.
Процес приготування:
1. Нарізати картоплю кружечками, товщиною 1 см та відварити.
2. На фольгу налити трохи олії, додати суміш перців, сіль, листя розмарину, потертий сир і викласти відварену картоплю.
3. Розкачати листкове тісто, змастити крем-сиром, тертим сиром та накрити картоплю.
4. Притиснути краї тіста та змастити яйцем, випікати при температурі 180° протягом 15-20 хв.