Вільний крій та об‘ємні силуети: на які моделі піджаків звернути увагу восени 2024 року

Осінь – пора перетворень, коли природа змінює своє вбрання на теплі, вогняні тони, а люди оновлюють свій гардероб, обираючи більш елегантний та комфортний одяг. Піджаки стають ключовим елементом осіннього стилю, додаючи не лише тепла, а й вишуканості кожному образу. Давайте розглянемо головні тенденції сезону, які неодмінно надихнуть вас на створення нових луків. Про це пише Раідотрек.

Комфорт у тренді: просторий крій та об'ємні форми

Цієї осені на піку популярності – піджаки вільного крою. Вони не тільки зручні, але й створюють атмосферу невимушеності. Поєднання об'ємних силуетів з тонкими гольфами та вкороченими брюками надає образу легкості та стилю.

Стильні піджаки - 2024. Джерело: Instagram

Буяння барв

Цього сезону варто забути про нудні сірі та чорні тони. В моді – яскраві кольори: насичений червоний, глибокий зелений, інтенсивний синій. Не відстають і принти: клітинка, горошок чи абстрактні візерунки стануть чудовим доповненням вашого гардеробу. Піджак з оригінальним принтом може стати центральним елементом всього образу.

Стильні піджаки - 2024. Джерело: Instagram

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Мода з турботою про довкілля

Екологічність набирає обертів у світі моди. Все більше дизайнерів створюють піджаки з перероблених матеріалів або натуральних волокон. Обираючи такі моделі, ви не лише підкреслюєте свій стиль, але й робите внесок у збереження навколишнього середовища.

Стильні піджаки - 2024. Джерело: Instagram

Симбіоз класики та інновацій

Осінь 2024 пропонує цікаве поєднання класичних піджаків з сучасними елементами. Традиційні моделі отримують нове життя завдяки незвичним деталям: асиметричному крою, оригінальним застібкам чи креативним комірам. Змішуючи класичні та сучасні елементи, ви створите неповторний стиль, який виділить вас з натовпу.

Стильні піджаки - 2024. Джерело: Instagram

Нагадаємо, раніше стилісти назвали речі, які обов'язково мають з'явитися у гардеробі кожної модниці цієї осені.

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