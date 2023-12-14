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Свіжий та бажано з ікрою: Як обрати хороший оселедець в магазині та на ринку

Ігор Романько

Як правильно вибрати оселедець

Оселедець, зокрема слабосолоний, завжди був популярною закускою та ключовим інгредієнтом для різних страв. Важливо вміти обирати цю рибу, щоб насолити не лише вечерю, але й заощадити гроші.

Під час вибору оселедця у магазині слід звертати увагу на розмір риби. Найкраще вибирати менших екземплярів, оскільки зазвичай вони містять менше шкідливих речовин, пише Знай.ua.

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Для тих, хто полюбляє ікру оселедця, важливо знати, що у самців ніс має більш витягнуту форму, тоді як у самок він круглий та коротший.

Іншим важливим аспектом є стан спини риби. У жіночих особин спина рівна, а черевце трохи провисає, що свідчить про наявність ікри.

Невеликі ушкодження на шкірі оселедця часто відлякують покупців. Однак, якщо шкірка трошки відокремилася від філе, це може свідчити не про псування риби, а про її високий вміст жиру.

Оселедець, який пролежав на прилавку, може визначатися специфічним запахом, зміненим кольором та мутністю очей.

У свіжої риби зябра повинні бути темно-червоного кольору, а спинка повинна залишатися пружною.

Щоб уникнути купівлі пересоленого оселедця, слід звертати увагу на його текстуру – пересолений оселедець буде значно щільнішим, а його хвіст може мати дефекти.

Не менш важливою ознакою є колір риби: вона не повинна бути червоною, оскільки це може свідчити про неякісне засолювання.

З цими порадами ви зможете вибрати найсвіжіший оселедець і насолити свій стіл справжньою делікатесною закускою.

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