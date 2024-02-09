Сушарка не потрібна: як висушити речі у пральній машині
Всім відомо, що сушка одягу може забирати багато часу. Проте, завдяки простим лайфхакам та знанням функцій вашої пральної машини, ви можете значно прискорити цей процес. Є кілька дієвих лайфхаків для цього.
Про це пише The Mirror.
Подвійний віджим:
- Багато пральних машин мають режим "подвійного віджиму", який допоможе вичавити з одягу більше води.
- Використовуйте цей режим, щоб значно скоротити час сушіння.
- Не забудьте струсити одяг перед розвішуванням, щоб розгладити складки.
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Правильне розвішування:
- Розкладайте речі на сушарці так, щоб повітря вільно циркулювало між ними.
- Не вішайте одяг занадто щільно, щоб він швидше сохнув.
- Використовуйте вішалки з широкими плечима, щоб одяг не деформувався.
Осушувач повітря:
- Осушувач повітря видаляє зайву вологу з повітря, що значно прискорює процес сушіння.
- Це також допоможе запобігти появі цвілі та грибка в приміщенні.
Вентилятор:
- Якщо у вас немає осушувача, ви можете використовувати вентилятор.
- Поставте вентилятор біля відчиненого вікна так, щоб він обдував речі.
- Це допоможе циркулювати повітрі та швидше висушити одяг.
Настільний вентилятор:
- Ви також можете використовувати настільний вентилятор, щоб прискорити сушіння одягу.
- Направте вентилятор на речі, які ви хочете висушити.
- Переміщайте вентилятор, щоб одяг сохнув рівномірно.
Нагадаємо, ми вже писали,як швидко висушити одяг у приміщенні.
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