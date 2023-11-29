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Строїти, видіти, муж: Які суто українські слова помилково вважають суржиком

Ігор Романько

Які українські слова помилково вважають суржиком

Українська мова має значний лексичний запас, у якому численні слова мають праслов'янське походження та є спільними для багатьох слов'янських мов. Іноді українці уникають використання таких слів, вважаючи їх елементами суржику, особливо тоді, коли ці слова також існують у російській мові.

Проте, такий підхід не має обґрунтування, оскільки розширення словникового запасу сприяє поліпшенню мовлення. У випадку сумнівів щодо конкретного слова, слід звертатися до словників та вивчати сталі вирази, прислів'я і приказки, де це слово використовується, щоб переконатися в його відповідності українській мові. Про це пишуть у Instagram Project r.i.d.

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Розглянемо п'ять слів, які іноді помилково вважають суржиком:

  1. Видіти:
    • Походить від праслов'янського слова vidь, спільнокореневе з литовським veidas.
    • Сполучене із численними сталими виразами, такими як "аби очі не виділи" та "виділи очі, що купляли".
  2. Строїти:
    • Має походження від праслов'янського srtojě, що означає "порядок".
    • Пов'язане із індоєвропейським ster "розстилати", існуючи в польській, македонській та словацькій мовах.
  3. Многий:
    • Виникло від праслов'янського mьnogь, спільне з індоєвропейським men(e)gh.
    • Знайоме всім виразом "многая літа", вживаним у найпоширеніших конструкціях української мови.
  4. Рихлий:
    • Походить від праслов'янського ryxlь, пов'язаного із rusiti "порушувати".
    • Існує в польській, чеській та словацькій мовах, що підтверджує його слов'янське коріння.
  5. Муж:
    • Має походження від праслов'янського mozь, пов'язаного з давньоіндійським "manuh" ("людина", "чоловік").
    • Зустрічається в сталих виразах, таких як "учені мужі", і має похідні слова - "мужній" та "мужність".

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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