Страсна п'ятниця 2024: традиції та заборони цього дня

Страсна п'ятниця це найсуворіший день Великого посту. Цього дня віряни східного обряду (православні) згадують земні муки та розп'яття Іісуса Христа.

Страсна п'ятниця вважається більш значущим днем всього скорботного тижня, який передує світлому святу Воскресіння Христового.

У церквах проводять ритуал винесення плащаниці, що символізує зняття тіла Спасителя з хреста та перенесення його з Голгофи до гробниці.

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Що можна робити на Страсну п'ятницю

Віряни у п'ятницю мають ходити до храмів, молитися, сповідатися, очищатися від гріхів. Цього дня подають милостиню нужденним та суворо дотримуються посту – віряни їдять лише хліб та п'ють воду.

Що не можна робити у Страсну п'ятницю

Заборонена тяжка фізична праця, домашні роботи – прання, готування, шиття, прання у городі та біля худоби.

Заборонено веселитися, святкувати.

Не можна вживати алкоголь і їсти будь-яку їжу, крім води та хліба.

Заборонено брати до рук гострі предмети.

Не можна вдаватися до плотських втіх.

Цього дня не можна плювати на землю – "всі святі відвернуться".

У Страсну п'ятницю не фарбують крашанки та не печуть паски. Загалом заборонені будь-які приготування до свята.

Прикмети 3 травня

Якщо в Страсну п'ятницю хороша погода – залишок весни буде теплим і сонячним.

У річці піднявся рівень води – до вдалої риболовлі.

Літають бджоли – до тепла.

Похмура погода – пшениця не вродить.

Вважається, що у ніч на Страсну п'ятницю сняться пророчі сни. Після пробудження треба подивитися у вікно: кого першим побачиш, таким і буде рік. Якщо це молоді люди — до здоров'я та благополуччя, старі люди — до проблем зі здоров'ям. Сім'я з дитиною – примирення та добрі стосунки з близькими. Птахи — чекайте на нові знайомства. Якщо побачите собаку – до журби, кішку – до радості та достатку.

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