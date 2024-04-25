Країна алкашів: як в СРСР пили за Брєжнєва, а також про те, що трапилося за Горбачова

Так, друзі - сьогодні буде великий і цікавий пост про радянських алкоголіків і про те, як в цілому пили в СРСР. Якщо ви не в курсі - то за часів "благословенного застою" (як називають брєжнєвські часи фанати СРСР) люди дуже багато пили, але зараз про це якось не заведено згадувати - по телевізору більше розповідають усілякі казки про "жахи дев'яностих". І люди охоче вірять у ці вигадки - оскільки або забули, або взагалі не знали справжніх цифр споживання алкоголю за Брєжнєва.

Як би не сперечалися з цим фанати совка, але СРСР періоду сімдесятих-вісімдесятих років був справжнісінькою країною побутових алкашів - саме в ці роки споживання алкоголю серед звичайних громадян досягло максимальних цифр, і про це я вам докладно і наочно розповім у сьогоднішньому пості. Про "сухий закон" Горбачова теж поговоримо - за допомогою нього намагалися дещо виправити ситуацію з побутовим радянським алкоголізмом, але зробили тільки гірше.

Отже, в сьогоднішньому пості - цифри і факти про те, як в СРСР пили за Брєжнєва, а також про те, що трапилося за Горбачова.

Далі текст мовою оригіналу.

Как СССР спился при Брежневе

Тем, кто считает "высокоразвитый брежневский СССР" страной культурных и малопьющих людей, я предложу обратиться к статистике. Согласно её данным, в 1960-е годы рядовой гражданин в СССР потреблял в среднем 4,6 литра алкоголя в год, к началу "застойных" 1970-х эта цифра выросла сразу до 8,44 литра (то есть, почти в 2 раза), а к началу 1980-х этот показатель достиг аж 10,6 литров чистого алкоголя — это сухие цифры советской статистики, которе хорошо показывают, как именно росло потребление алкоголя в Союзе.

А теперь давайте переведем это в конкретные напитки. В поллитровой бутылке водки содержится 200 грамм чистого алкоголя, а это значит, что среднестатистический советский человек в 1981 году выпивал 53 бутылки водки в год. Если же переводить на вино — то это будет 118 бутылок сухого вина. Не знаю, как вас, а меня эти цифры шокируют. И ладно бы пили только вино — пили, в основном, крепкий алкоголь, а также всякую креплёную дрянь типа "Солнцедара", от которой нос становился малинового цвета, а лицо переливалось красно-сине-зелёными оттенками.

Также нужно учесть тот факт, что статистика считает "среднюю температуру по больнице" — ведь в СССР были и абсолютно непьющие люди, и те, кто потребляет весьма умеренно (скажем, до 10 бутылок водки в год). Но тогда получается, что и так достаточно высокие цифры потребления (фактически, бутылка водки в неделю) нужно еще умножать для того, чтобы получить истинную картину потребления алкоголя.

Плюс ко всему, сюда же нужно приплюсовать потребление самогона и всяких домашних "наливок" из самодельного спирта, а также потребление всяких "нецелевых жидкостей", вроде одеколона, политуры и стекломоя — которые вообще никто никогда не учитывал. Какой могла быть реальная картина? Сложно сказать, так как такими подсчетами никто не занимался, но думаю что среди пьющего населения цифру в 53 бутылки в год можно смело умножать в 1,5-2 раза.

О чём нам ещё говорит статистика брежневских лет? От алкогольных отравлений в СССР в начале 1980-х умирало 2% всех умерших в стране мужчин. Повторяю — не от последствий многолетнего злоупотребления алкоголем (вроде инфарктов, панкреатитов, циррозов и прочих "прелестей"), а именно от отравления. Примерно черверть всех убийств в стране (23,7%) происходила в состоянии алкогольного опъянения, примерно таким же было и количество самоубийств в пьяном виде.

В абсолютном исчислении, от причин так или иначе связанных с алкоголем, в СССР умирало 351 тысяча мужчин и 135 тысч женщин ежегодно, что в сумме составляло 486 тысяч человек. Это сопоставимо с населением немаленького города областного значения.

Почему люди в СССР пили?

Почему же советские люди так много пили? Может быть, таким образом реализовывался хитрый план Даллеса по уничтожению СССР, и ночью над каждым советским слесарем стоял десантник НАТО, который вливал тому через воронку в рот водку? Разумеется, нет. Причиной тотального пьянства было само советское государство и сама советская система.

Современная психиатрия рассказывает, что спиваться начинает тот, у которого нет "внутреннего стержня" и стремления развиваться и чего-то достигать в жизни. Именно эти условия "максимально качественно" обеспечивались в СССР — внутренний стержень у личности не мог возникнуть в обществе, основой существования которого было беспрекословное подчинение начальству и идеологии (вырабатываемое еще со школы), а чего-то "достигнуть в жизни" было тоже сложно — потолком развития советского человека была должность инженера в КБ с зарплатой в 200 рублей, дрянная дачка (вовсе не такая, как у великого языковеда и физика) и дрянная же квартирка.

Проще говоря, рядовой советский человек бухал просто от скуки. Выше слесаря-станочника не прыгнешь, никакое своё дело не начнешь, за границу не поедешь, больше 200 рублей в месяц не получишь. Вот и оставалось только, что ездить по выходным на дачу да выпивать с друзьями.

Помимо этого, в советском обществе была крайне высокая толерантность к алкоголикам. "Официально" существовали всякие антиалкогольные плакаты, вытрезвители и кинофильмы, в которых милиционер всячески ругал пропойцу, но в реальности алкашей жалели, с ними возились и старались не увольнять без особых причин. В отличие от "проклятых диссидентов", которых запирали в дурдомы и тюрьмы, алкоголики были плоть-от-плоти свои в этой системе — считалось, что "товарищь немного оступился, но он безусловно наш, пролетарий".

Что случилось при Горбачёве?

Обратите особое внимание на то, что всё это происходило в те самые "годы благословенного брежневского застоя", которые так любят нахваливать фанаты СССР. Мол, вот тогда-то СССР был ого-го! Нас боялись больше всех в мире, эге-гей! А потом пришел "хрен с пятном на лбу" и всё развалил!

Давайте вспомним, что произошло в те годы. При Горбачёве началась политика перестройки и была объявлена гласность — это значит, что о многих проблемах советского строя стало принято открыто говорить. В середине восьмидесятых наконец-то открыто было сказано, что СССР — это страна бытового пьянства, и нужно с этим что-то делать. 7 мая 1985 года было принято постановление ЦК КПСС "О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма", больше известное как "начало антиалкогольной компании".

Параллельно с этим, советское государство пошло на беспрецедентные меры — более чем в 2 раза повысило цену на водку, в результате чего её потребление сильно снизилось. Мера эта, кстати, была принята далеко не сразу и долго обсуждалась в правительственных кругах — потому что доход от продажи водки населению составлял немалую часть советского бюджета (да, спаивало население именно советское государство, а не десантники НАТО по плану Даллеса).

А ещё параллельно с этим советское государство наконец-то разрешило более-менее беспроблемный выезд за границу, занятие своим делом, Кооперативы и т.д., что позволило найти себя многим из тех, кто при Брежневе был вынужден просто тихо спиваться у себя на заводе или в НИИ от бессмысленности и безысходности.

Эпилог

Согласно статистике, в самые последние годы существования СССР потребление алкоголя на душу населения составляло 3,9 литра вместо 10,6 при Брежневе. А вы можете и дальше верить в то, что в 1970-е годы СССР был "великим государством" с самым читающим в мире народом"...

Ну а в комментариях напишите, что вы обо всём этом думаете, интересно.