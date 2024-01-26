Чи варто їсти суп щодня і який найкорисніший

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З наближенням обіднього часу наші центри голоду у головному мозку змушують нас сконцентрувати думки на виборі їжі. Традиції слов’янських народів асоціюють обід із вживання гарячої страви – борщу або супу. Українська кухня пропонує велике різноманіття перших страв. Багато українців не уявляють свого харчування без супу, а бабусі продовжують просувати твердження, що здорове харчування онуків неможливе без супу. Чи так це насправді?

Суп, як правило, проста у приготуванні страва, яка може допомогти вам додати багато поживних речовин у свій раціон. Найважливіше для супу - правильні інгредієнти, як овочі та пісні білки, що робить його здоровою їжею з багатьма корисними властивостями. Супи, приготовані на кісткових, овочевих або м’ясних бульйонах, містять вітаміни, мінерали та поживні речовини, такі як колаген. При цьому вони мають мінімум доданих жирів та калорій.

Вживання супу допомагає збільшити споживання овочів. У великій кількості вони знижують ризик збільшення ваги, що є фактором розвитку хронічних захворювань, таких як серцево-судинні захворювання, діабет другого типу та деякі види раку. Не відповідає дійсності твердження, що у варених в супі овочах мало поживних речовин. Насправді, вони містять хоча і менше свіжих, але все ж досить багато вітамінів, мінералів, харчових волокон та інших рослинних поживних речовин.

Супи можна готувати практично з усього, що є на вашій кухні. Втім, певні інгредієнти, наприклад, загусники та надмірна кількість солі, збільшують калорійність супу та вміст натрію й перетворюють його на нездорову страву.

ПЕРЕВАГИ ВЖИВАННЯ СУПУ:

Сприяє контролю ваги

Щоденне споживання калорій, як правило, нижче у людей, які їдять суп. Одне з досліджень показало, що люди, які регулярно їли суп, мали меншу масу тіла та окружність талії, ніж ті, хто не їв. Також суп покращує якість харчування, що пов’язане з меншою кількістю жирів та більшим споживанням білка та клітковини.

Посилює відчуття ситості

Частково це пов’язано з психологічними факторами: люди вважають, що суп краще насичує. З іншого боку, багато супів містять багато клітковини. Харчові волокна підвищують відчуття ситості, затримуючи спорожнення шлунка після їжі та збільшуючи його об’єм внаслідок поглинання води та набухання при потраплянні в шлунок. Все це призводить до довшого відчуття ситості.

Збільшує споживання рідини

Вода необхідна для нашого здоров’я та нормального функціонування. Вона може надходити в наш організм з питної води, води в напоях або води в їжі — як у випадку з супами, фруктами та овочами.

ЧОГО ВАРТО УНИКАТИ ТА ЩО ОБМЕЖУВАТИ ПРИ ПРИГОТУВАННІ СУПУ

Деякі інгредієнти, які використовуються для поліпшення текстури або смаку супу, можуть перетворити його на нездорову страву.

Загусники. Серед найпопулярніших інгредієнтів, які використовуються для згущення супів, - цільне жирне молоко, жирні вершки, кокосові вершки, кукурудзяний крохмаль, хліб, сир, яєчні жовтки та суміш масла і борошна. У невеликих кількостях ці інгредієнти не шкідливі. Але варто остерігатися тої кількості, що використовується в кремових супах. Більшість загусників є продуктами з високою енергетичною щільністю, тобто містять велику кількість калорій на один грам. Тому ви ризикуєте спожити більше калорій, ніж потребує ваш організм, що може призвести до збільшення ваги. Деякі з цих інгредієнтів, як правило, мають ще й високий вміст насичених жирних кислот. За деякими дослідженнями, при споживанні у надмірних кількостях вони є фактором ризику серцево-судинних захворювань.

Покращити текстуру супу без висококалорійних загусників можна додавши йогурт або пюре з бобових (квасоля, нут або сочевиця). Водночас цим ви покращите й поживність свого супу.

Високий вміст натрію

Супи швидкого приготування та консервовані супи часто багаті натрієм, тобто сіллю. Надмірне споживання натрію пов’язане з високим кров’яним тиском, фактором ризику захворювань серця і нирок, а також інсульту. Додавання солі у страву є найпоширенішим способом покращення її смаку. Однак краще для цього використовувати спеції, такі як орегано, часник, базилік.

ПОПУЛЯРНІ ВИДИ КОРИСНИХ СУПІВ

Томатний суп

Найкориснішим в цьому супі є лікопен, антиоксидантний пігмент, який надає томатам червоного кольору. Лікопен є антиоксидантом, що допомагає боротися з негативним впливом вільних радикалів у вашому організмі. Високий рівень вільних радикалів пов’язують з розвитком хронічних захворювань, таких як серцеві захворювання та діабет другого типу. Лікопен також стимулює імунну систему, покращує чоловічу фертильність і здоров’я серця, знижує ризик деяких видів раку.

Готові до вживання томатні супи, які продають в магазинах, можуть містити небажані інгредієнти: загусники, додані жири та цукор. Тому найкраще приготувати такий суп власноруч.

Курячий суп з локшиною

Курка збільшить вміст білка у вашій їжі — поживної речовини, якої немає в овочевих супах. Споживання білка допомагає регулювати апетит, прискорити метаболізм і навіть зменшити кількість жиру. Найкраще додати в цей суп більше овочів та обрати цільнозернову локшину, щоб збільшити вміст клітковини.

Не варто купувати консервовані версії такого супу. Вони як правило, містять дуже багато натрію, який є фактором ризику високого кров’яного тиску у людей, чутливих до харчової солі. В одній порції консервованого курячого супу з локшиною (106 грамів) міститься аж 80% рекомендованої добової норми натрію.

Супи на основі кісткового бульйону

Кістковий бульйон отримав популярність завдяки своїй поживності. В ньому містяться, зокрема, кальцій, магній та колаген — найпоширеніший білок у нашому організмі. Саме завдяки колагену кістковий бульйон позитивно впливає на здоров’я суглобів, кісток і шкіри. Він використовується як основа для багатьох супів, а також може вживатися окремою стравою.

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