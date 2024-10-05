Стильні і теплі: модні луки на осінь-2024 зі светрами

Осінь поступово набирає обертів, тож настав момент замислитися про затишні та багатошарові ансамблі. Якщо донедавна ще можна було грати з літніми нарядами та легкими куртками, то зараз варто зосередитися на зручних, але стильних рішеннях. Про це пише РБК.

Гольф + джинси з анімалістичним принтом + плащ

Леопардовий візерунок зараз на вершині моди. Для щоденного образу рекомендуємо джинси з високою талією та звіриним малюнком, чорний гольф і довгий плащ у тон. Доповніть ансамбль місткою торбою та черевиками на підборах.

Светр-комір + замшевий блейзер + прямі брюки

Лук у коричневій гамі допоможе вам виділитися. Поєднайте прямі штани зі светром-коміром насиченішого відтінку та замшевим блейзером. Завершать образ ботильйони з гострими носками, елегантна сумочка та аксесуари з позолотою.

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Водолазка + костюм-трійка + пальто

Для ділових зустрічей чи офісу пасуватиме ансамбль з яскравою водолазкою. Оберіть костюм у тонку смужку з жилетом і штанами, доповніть червоним гольфом і теплим пальтом. Завершіть лук компактною бордовою сумкою та взуттям на шпильці.

Гольф + шкіряна сорочка + джинси

Для теплої осені чудово підійде комбінація джинсів, білого гольфа та шкіряної сорочки чи куртки. Додайте масивні черевики або зручні кросівки — це варіант на кожен день.

Пуловер + спідниця середньої довжини

Класичну спідницю-олівець можна поєднати з яскравим пуловером. Додайте акценти масивними прикрасами, як-от намисто, браслети та сережки. Завершать образ чоботи-ботфорти та об'ємна замшева сумка.

Нагадаємо, раніше стилісти назвали речі, які обов'язково мають з'явитися у гардеробі кожної модниці цієї осені.

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